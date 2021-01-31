تبوك 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسدعت أمانة منطقة تبوك جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة وإلزام جميع العاملين بارتداء القفازات والكمامات الطبية وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح، بالإضافة إلى توفير المعقمات الطبية والقفازات عند مداخل مراكز البيع، وكذلك فحص درجات الحرارة؛للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وشددت الأمانة على جميع البلديات التابعة لها بالمنطقة بمضاعفة أداء وأعداد الفرق الميدانية وتكثيف الجولات الرقابية، وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة وأسواق النفع العام.// انتهى //20:54ت م0156