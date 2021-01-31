عرعر 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية غداً ، سلسلة من الكلمات التوعوية للتحذير من خطر السحرة والكهان، يلقيها وعاظ الفرع في عدد من جوامع ومساجد مدينة عرعر بعد صلاة المغرب.وستُلقى الكلمات في جوامع المهيلب، والتقوى، ووالدة سمو الأمير عبدالله بن مساعد، وصالح الخليوي، والجوهرة، وعرعر الكبير، والملك عبدالعزيز، والحسن بن علي, وفي مساجد أحمد بن حنبل، والحميد، والمباركية، ومجزع اللميع، والضلعان، والأسمر الحضيري، ومها شديد، ونهار الخمعلي.وتأتي الكلمات ضمن برنامج (خطر السحر والشعوذة) الذي تنفذه الوزارة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، خلال الفترة من الثامن عشر وحتى الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة الجاري، بهدف التحذير من السحر، وبيان حرمته وأضراره على العقيدة والمجتمع.// انتهى //21:45ت م0165