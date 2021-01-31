القاهرة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه الذي يزور القاهرة حالياً.وأفاد المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ في تصريح اليوم، أن اللقاء تناول سُبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن تبادل الرؤى حول الموضوعات القارية ذات الاهتمام المُشترك، بما في ذلك القمة الأفريقية المقبلة للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في فبراير المقبل.وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق إلى تطورات ملف سد النهضة، حيث أكد شكري استعداد مصر الدائم للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد على أن يقابله التزام مُماثل من الجانب الإثيوبي.// انتهى //21:46ت م0166