القاهرة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واستوج منتخب الدنمارك بكأس العالم لكرة اليد بعد تغلبه على نظيره السويدي بنتيجة 26 - 24، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على الصالة المغطاة بملعب القاهرة الدولي، في نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حالياً.وبهذا الفوز، حصد منتخب الدنمارك اللقب للمرة الثانية على التوالي ضد السويد الذي لم يستطع تحقيق اللقب الخامس والغائب منذ 22 عاماً.// انتهى //21:55ت م0168