رياضي / الدنمارك تفوز على السويد وتتوج بمونديال اليد للمرة الثانية على التوالي
الأحد 1442/6/18 هـ الموافق 2021/01/31 م واس
القاهرة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس
توج منتخب الدنمارك بكأس العالم لكرة اليد بعد تغلبه على نظيره السويدي بنتيجة 26 - 24، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على الصالة المغطاة بملعب القاهرة الدولي، في نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حالياً.
وبهذا الفوز، حصد منتخب الدنمارك اللقب للمرة الثانية على التوالي ضد السويد الذي لم يستطع تحقيق اللقب الخامس والغائب منذ 22 عاماً.
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21:55ت م
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