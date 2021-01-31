الأمم المتحدة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه تم تقديم أكثر من 70 مليون جرعة لقاح لفيروس كوفيد-19 حول العالم.وأوضح غوتيريش في تصريح له اليوم، أن قرابة 20000 من هذه التطعيمات كانت في القارة الأفريقية، مؤكداً أن فجوة المناعة العالمية تعرض الجميع للخطر.وشدد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، على الحاجة إلى حملة تطعيم عالمية تصل إلى الجميع في كل مكان.// انتهى //22:00ت م0169