جدة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واستعادل فريق الأهلي مع ضيفه فريق الباطن في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بنتيجة 2-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .سجل هدفي الأهلي اللاعب معتز هوساوي عند الدقيقة 11 وأضاف زميله سلمان المؤشر الهدف الثاني عند الدقيقة 28 فيما سجل هدفي الباطن اللاعب صالح آل عباس عند الدقيقتين 16 و43 .وبهذه النتيجة رفع الأهلي نقاطه لـ 30 نقطة محتلًا المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الباطن إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر في سُلّم الترتيب .// انتهى //22:15ت م0171