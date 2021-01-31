رياضي/ الأهلي يتعادل مع الباطن ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الأحد 1442/6/18 هـ الموافق 2021/01/31 م واس
جدة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس
تعادل فريق الأهلي مع ضيفه فريق الباطن في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بنتيجة 2-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
سجل هدفي الأهلي اللاعب معتز هوساوي عند الدقيقة 11 وأضاف زميله سلمان المؤشر الهدف الثاني عند الدقيقة 28 فيما سجل هدفي الباطن اللاعب صالح آل عباس عند الدقيقتين 16 و43 .
وبهذه النتيجة رفع الأهلي نقاطه لـ 30 نقطة محتلًا المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الباطن إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر في سُلّم الترتيب .
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22:15ت م
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