أديس أبابا 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 واسرحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، بإعلان حكومة جنوب السودان الموافقة على إنشاء محكمة تتألف من قضاة وطنيين ودوليين من الدول الأفريقية.وقال فقي محمد في تصريح اليوم: إن هذا القرار يضع حدًا للتأخير في إنشاء المحكمة والعدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة من أجل تحقيق العدالة لجميع سكان جنوب السودان، معرباً عن تطلع مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى العمل مع حكومة جنوب السودان، لضمان الانتهاء من مذكرة التفاهم وإنشاء المحكمة والتوقيع عليها في أقرب فرصة.وأكد رئيس المفوضية، دعم الاتحاد الأفريقي المستمر لحكومة وشعب جنوب السودان في بحثهما عن سلام وأمن دائمين.// انتهى //22:21ت م0173