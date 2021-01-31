رام الله 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم عبر اتصال مرئي مع المبعوث النرويجي الجديد الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جون هانسين باور، بحث خلاله آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع والانتخابات العامة في فلسطين.وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ماضية في إنجاح إجراء الانتخابات، والحكومة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات لإنجاح عقدها، من أجل إعادة الوهج الديمقراطي وإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية.وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الدول الأوروبية بدعم عقد الانتخابات، وإرسال مراقبين لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.// انتهى //22:24ت م0175