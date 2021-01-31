القاهرة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم، وزير الخارجية المصري سامح شكري.وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، بأن الجانبين تبادلا الآراء حول سبل تطوير مسيرة الشراكة العربية الأفريقية تعزيزاً للأهداف المشتركة التي تجمع بين العالم العربي والقارة الأفريقية.// انتهى //23:03ت م0177