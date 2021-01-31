الرياض 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأقام ميدان فروسية الزلفي، سباقه الـ١٢ للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي.وتكون السباق من أربعة أشواط مسافة كل شوط ١٤٠٠متر.وحقق الجواد "باونتي" لإسطبل صالح المدفع المركز الأول في الشوط الأول والمخصص للحصن وأفراس مبتدئة، وفي الشوط الثاني المخصص للحصن والأفراس (م.مواليد٢٠١٨م)، فاز بالمركز الأول الجواد "لعيون غالي" لإسطبل مهنا آل شبر، فيما جاءت نتيجة الشوط الثالث (مفتوح) بفوز الجواد "يبعد" لإسطبل كاتب الثبيتي بالمركز الأول، وفي شوط الكأس (الشوط الرابع)، والمخصص للحصن وأفراس (ثالثة ٣/١)، حقق الجواد "العدين" لإسطبل غازي الثبيتي المركز الأول.// انتهى //23:04ت م0178