القاهرة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسحققت البورصة المصرية مكاسب خلال تعاملات شهر يناير الجاري، بلغت نحو 9ر45 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 8ر696 مليار جنيه، مقابل 9ر650 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بارتفاع بلغ نسبته 1ر7%.وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 46ر6% ليبلغ مستوى 15ر11546 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 82ر9% مسجلاً 74ر2355 نقطة ، وأضاف مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 89ر8% ليبلغ مستوى 09ر3373 نقطة.// انتهى //23:27ت م0179