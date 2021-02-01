ظهران الجنوب 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسانطلقت اليوم فعاليات ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني في جميع مدارس إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة الهادفة إلى توعية الطلاب والطالبات، وتثقيفهم وتنمية ميولهم وتوجهيها، بما يتناسب مع سماتهم الشخصية وميولهم المهنية، واحتياجات سوق العمل.وأوضح إدارة التعليم أن البرنامج يُساعد الطالب والطالبة للتعرف على ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم الملائمة لمهنة المستقبل، والعمل على تبصيره بالفرص التعليمية والمهنية المتاحة، ومتطلباته الذاتية والمكتبية، وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو بعض الأعمال والمهن، وإثارة اهتماماته بالمجالات العلمية والتقنية والفنية بما يلبي احتياجات الوطن، ومساعدته على تحقيق أعلى درجات التوافق النفسي والتربوي مع بيئته ومجالاته التعليمية والعملية التي يلتحقون بها.// انتهى //00:35ت م0181