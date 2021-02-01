حائل 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة حائل، غداً سلسلة من المحاضرات الوعظية بعنوان "التحذير من السرورية وبيان صفاتها"، يلقيها عدد من منسوبي الفرع في جوامع مدينة حائل بعد صلاة المغرب.وستلقى الكلمات في الجوامع التالية: برزان، والمحيسني بحي النقرة، والشهداء بحي الشفاء، والملك فهد، وعامر آل خشيل بحي الشفاء، واللحيدان بشرق المجمع، وفاطمة الجوهر بحي الشفاء، والراجحي، والزبير بن العوام بحي الخزامى، والهقص بحي الوسيطاء، وذلك ضمن الجهود التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف توعية المجتمع بخطر الجماعات المنحرفة والإرهابية، والتحذير من الأفكار الضالة والغلو والتشدد، والحث على الوسطية والاعتدال.// انتهى //00:38ت م0182