الداير بني مالك 18 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسدشن محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة اليوم، المسارات السياحية بالمحافظة استعدادًا لانطلاق مهرجان البن الخولاني الثامن، وهي مسارات زراعية، وحصون وقلاع حجرية، ومتاحف أثرية، ونزل ريفية لاستقبال المتنزهين.وأوضحت إدارة المهرجان أن المسارات ستكون متاحة لمرتادي مهرجان البن الثامن ، من خلال تنظيم رحلات سياحية لزيارة مزارع البن والمدرجات الزراعية والقلاع الأثرية والحصون الحجرية، والمطلات السياحية.// انتهى //00:39ت م0183