المدينة المنورة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس غداً بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.// انتهى //02:58ت م0190