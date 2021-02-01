الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيس قيرغيزيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.أمير جازان ونائبه يعزيان بوفاة الدكتور علي الشعبي.أمير الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة في الجبيل.أمير حائل يوجه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة "كورونا".مشعل بن ماجد يتفقد مشروعات جامعة الملك عبدالعزيز.أمير القصيم يشدد على ضرورة اتباع تعليمات الصحة.أمير الجوف يعزي الشمري بوفاة ابنه.أمير الشمالية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة "كورونا"."مركز الملك سلمان": مساعدات في اليمن والأردن والسودان.أكثر من مليون مستفيد من خدمات مستشفى الملك سلمان.علينا التعامل مع كورونا بكل جدية وعدم التهاون في الاحترازات.الخميس.. آخر موعد للترشح لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن.سلطان عُمان يمنح السفير عيد الثقفي وسام النعمان.تدشين مشروعات صحية في نجران بأكثر من 60 مليون ريال.أكاديمية أحمد بن سلمان تنظم تسعة برامج تدريبية متخصصة في فبراير.إنجاز 76 % من طريق القصيم - مكة المكرمة.التوسع في إحلال الوظائف بتمكين المرأة في القطاع الخاص.تصدير 80 مليون برميل من المملكة إلى اليابان.سودانيون يغلقون معبراً حدودياً مع إثيوبيا.«قسد» تقصف سوريين في الحسكة.// يتبع //06:16ت م0003