البدائع 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسوزعت جمعية حفظ النعمة بمحافظة البدائع منذ مطلع الشهر الماضي وحتى اليوم أكثر من 2709 وجبات، استفاد منها 935 من الأسر المحتاجة في أحياء محافظة البدائع والمراكز التابعة لها.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح بن علي التويجري، أن الجمعية تستهدف الفئات المحتاجة من الأسر وسد احتياجاتها، مشيراً إلى أن الوجبات تخضع لعدة مراحل قبل وصولها للمستفيد منها مرحلة التعبئة والتغليف والفرز وحفظها بأواني مخصصة لها، ثم وضعها بالبرادات المخصصة للجمعية ونقلها للمستفيدين بواسطة السيارات المبردة.// انتهى //06:46ت م0008