طرابلس 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، على إعلان البعثة الأممية عن عقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي اليوم جولة محادثات في جنيف بتيسير من المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، للاختيار بين المرشحين للمناصب في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء وفقاً لخارطة الطريق.وأشارت إلى استقبال وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، ، للأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وآخر نتائج مسار الحوار السياسي الليبي، والدور الذي تقوم به البعثة في سبيل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.وتناولت صحف طرابلس تأكيد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن الأمور على الساحة الليبية مطمئنة وأن كثير من المشاكل والعراقيل في طريقها للحل خلال الأسبوع القادم، مضيفًا خلال لقاء مع مشايخ برقة، أن وحدة ليبيا غير قابلة للنقاش.ونشرت إعلان مجموعة من كتائب المنطقة الغربية وجبل نفوسة المساندة لقوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، رفضها للحكومة المزمع تشكيلها عبر ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، مطالبين فائز السراج بتشكيل حكومة وحدة وطنية .وتطرقت إلى تأكيد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن المواقف العسكرية والتواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة الليبي ومحاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية، تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير".وعرجت صحف ليبيا على تجديد المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، خلال جلسة الحوار الرقمي المباشر مع الليبيين، التأكيد على أن مهام المجلس الرئاسي خلال الفترة التمهيدية للانتخابات المحددة في 24 ديسمبر المُقبل، هي المصالحة الوطنية، وتمثيل ليبيا، والحفاظ على معايير الكفاءة في التوظيف، والحفاظ على وحدة البلاد.// انتهى //08:35ت م0010