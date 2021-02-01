عنيزة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واستنظم غرفة عنيزة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية ممثلاً بمعهد المجلس وبالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية بعد غدٍ، ورشة عمل بعنوان "كيف تبدئين مشروعك الصناعي"، وذلك بغرفة عنيزة.وتهدف الورشة إلى تمكين رائدات الأعمال من الاستثمار في الصناعية وتشجيع السيدات لعمل مشاريع تخدم الصناعة والتعريف بالإجراءات والأدوات والممكنات التي بدورها تدعم كيفية البدء في المشاريع الصناعية.// انتهى //09:40ت م0013