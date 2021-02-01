القاهرة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، وتناولت آخر مستجدات الأوضاع في القرن الأفريقي، والملف الليبي، وقضية سد النهضة، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الأفريقية السنوية المقبلة.وأبرزت تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية امتلاك القدرة بأعلى المستويات العلمية والتكنولوجية لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، بالمشاركة مع الخبرة الأجنبية وفق أرقى ما وصل إليه العلم الحديث في التصنيع ومراكز التجميع وذلك بهدف توفير الأدوية التي تنتج من مشتقات البلازما لصالح الرعاية الطبية وصحة المواطنين.وعرجت صحف الاثنين على الوضع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى دعوة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قواته إلى حمل السلاح مجددًا لـ"طرد المحتل التركي".وأنبأت عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية عند المدخل الرئيسي لمجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني بين مدينتي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.ونشرت صحف القاهرة تهديد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان بتجاوز الأحزاب السياسية والقوى المشاركة في الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبدالله حمدوك.ورصدت الوضع في الأراضي اللبنانية، لافتة الانتباه إلى تجدد المواجهات بين قوات الأمن اللبنانية والمحتجين في مدينة طرابلس.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن مقتل 12 شخص في تفجيرين بشمال سوريا، والهجوم الانتحاري الذي وقع بالقرب من نقطة تفتيش بالعاصمة الصومالية مقديشو.// انتهى //10:03ت م0014