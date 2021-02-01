رام الله 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ماضية في إنجاح اجراء الانتخابات، والحكومة مستعدة لتقديم كل التسهيلات لإنجاح عقدها، من أجل إعادة الوهج الديمقراطي وإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية.وأولت اهتمامًا بمشاركة دولة فلسطين في أعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة العربية بدورته 107، التي عقدت، عبر الاتصال المرئي.وتحدثت صحف الاثنين عن ترحيب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالمواقف الأخوية الصادقة التي أعاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التأكيد عليها، وهي مواقف ثابتة تأتي في ظل منعطف مهم وتحديات ماثلة أمام القضية الفلسطينية والمنطقة.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية وفاتين، و403 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و410 حالات تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية، فيما تم تسجيل 13 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية المتحورة من فيروس "كورونا" في مناطق عدة بالضفة، ما يرفع عدد الإصابات بها إلى 41.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا عن إعلان قيادة شرطة محافظة نينوى شمالي العراق، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 400 شخص، قتلتهم عصابات "داعش" الإرهابية.// انتهى //10:06ت م0015