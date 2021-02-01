بيروت 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتجدد الاحتجاجات في مدينة طرابلس الشمالية رفضًا لتردي الأوضاع المعيشية وتخللها مواجهات مع القوى الأمنية أسفرت عن سقوط جرحى وتوقيفات لأشخاص قاموا بأعمال شغب في حين لم يطرأ أي مستجد بشأن الأزمة الحكومية.وأوردت نبأ مقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة 22 آخرين أمس في تفجير سيارة مفخخة قرب المركز الثقافي في مدينة اعزاز في محافظة حلب شمال سوريا.وتحدثت صحف بيروت عن تأكيد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أمس أن الهجوم الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار عدن نفذ بصواريخ إيرانية الصنع.وأشارت إلى تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس على رفضه أي إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، مشددًا على حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل يتناول الشواغل المصرية بشأن سد النهضة الأثيوبي.ولفتت صحف الاثنين الانتباه إلى مقتل فلسطيني بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه أمس في الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولته تنفذ هجوم بسكين عند تقاطع تجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم.وتطرقت صحف لبنان إلى إصدار المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أمس أحكامًا على 18 متهمًا لإدانتهم بتشكيل خلية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني الإرهابي والتخطيط لتفجيرات في أماكن عامة في البلاد.// انتهى //11:20ت م0028