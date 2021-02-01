عام / تعليم حائل يطلق فعاليات الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني
الاثنين 1442/6/19 هـ الموافق 2021/02/01 م واس
حائل 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس
اطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد أمس، فعاليات الأسبوع الإرشاد التعليمي والمهني .
وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم حائل فواز بن عبدالله النعام أن البرنامج يهدف إلى تنمية الوعي المهني لدى الطلاب ومساعدتهم على اختيار نوع الدراسة والمهنة بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم وإمكاناتهم، بالإضافة إلى معرفة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل .
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