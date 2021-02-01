عام / تعليم حائل يطلق فعاليات الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني ‏ ‏

الاثنين 1442/6/19 هـ الموافق 2021/02/01 م واس
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حائل 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس
اطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد ‏أمس، فعاليات الأسبوع الإرشاد التعليمي والمهني .
وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم حائل فواز بن عبدالله النعام ‏أن البرنامج يهدف إلى تنمية الوعي المهني لدى الطلاب ومساعدتهم على ‏اختيار نوع ‏الدراسة والمهنة بما يتناسب مع ميولهم و‏قدراتهم وإمكاناتهم، بالإضافة إلى معرفة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل .
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11:45ت م
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