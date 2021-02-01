حائل 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واساطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد ‏أمس، فعاليات الأسبوع الإرشاد التعليمي والمهني .وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم حائل فواز بن عبدالله النعام ‏أن البرنامج يهدف إلى تنمية الوعي المهني لدى الطلاب ومساعدتهم على ‏اختيار نوع ‏الدراسة والمهنة بما يتناسب مع ميولهم و‏قدراتهم وإمكاناتهم، بالإضافة إلى معرفة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل .// انتهى //11:45ت م0033