الرباط 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واستناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، سير عملية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 بالمغرب، لافتة الانتباه إلى أن أكثر من 90 ألف شخص تلقوا اللقاح منذ انطلاق العملية يوم الخميس الماضي.وتناقلت تأكيد العاهل الأسباني فيليبي السادس، أهمية العلاقات، والمصالح المشتركة التي تجمع بين أسبانيا والمغرب، معربًا عن الأمل في أن يسمح الوضع الصحي قريبا، باستئناف جدول أعمال الاجتماعات مع المغرب.وأخبرت صحف الرباط عن الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الأغواط جنوب الجزائر، نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.وتطرقت إلى تجدد الاحتجاجات في مدينة طرابلس بلبنان، رفضًا لتردي الأوضاع المعيشية والتي تخللها مواجهات مع القوى الأمنية أسفرت عن سقوط جرحى واعتقالات.وتحدثت عن تباين المواقف في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.وتابعت صحف المغرب وضعية وباء كورونا عبر العالم، في ظل استمرار القيود بعدد من الدول الأوروبية،وسط بطء عملية التلقيح.// انتهى //11:53ت م0035