الحناكية 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسقدّم مستشفى الحناكية العام خدماته الطبية والعلاجية لـعدد 75268 مستفيداً، وذلك خلال العام 2020م.وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن قسم الطوارئ استقبل 48014 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي قسم العيادات الخارجية 23290 مراجعاً، كما أجرى قسم المختبر 94091 فحصاً مخبرياً، وتم صرف 44328 وصفة دوائية، لافتةً إلى أنه تم خلال نفس الفترة إجراء 194 عملية جراحية عامة, كما قام قسم الأشعة بعمل 4561 صورة أشعة متنوعة.وأضافت أنه بلغ عدد المستفيدين من قسم الخدمة الاجتماعية 229 مستفيداً، كما بلغ إجمالي عدد جلسات العلاج الطبيعي 1720 جلسة، وإجراء 3964 جلسة غسيل كلوي بقسم الكلية الصناعية، فيما بلغ عدد المنومين بأقسام المستشفى 2391 مريضاً.يُذكر أن مستشفى الحناكية العام تبلغ سعته السريرية 50 سريراً، ويُقدم خدماته في العديد من التخصصات الطبية.// انتهى //12:04ت م0037