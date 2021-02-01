تونس 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسكتبت الصحف التونسية الصادرة اليوم عن بوادر فشل الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد التونسي للشغل المنظمة العمالية الأولى في تونس للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.وأشارت في السياق إلى تصريحات متواترة من قيادات بارزة في الاتحاد اتهمت فيها أطرافًا سياسية بالسعي لإفشال هذا الحوار.وكتبت صحف الاثنين في الشأن المغاربي عن توافق المشاركين في محادثات السلام الليبية على قائمة مرشحين يتطلعون إلى قيادة حكومة انتقالية في البلاد متكونة من 45 شخصًا سيتم اختيار شخص من بينهم لرئاسة الحكومة وشخص آخر لرئاسة المجلس الرئاسي في خطوة مهمة قد تقود نحو إنهاء الأزمة الليبية.وأوردت دوليًا إعلان ‭الجيش‭ ‬الأمريكي تحليق‭ ‬طائرات‭ ‬عسكرية‭ ‬صينية فوق‭ ‬بحر‭ ‬الصين‭ ‬الجنوبي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وأنه لم‭ ‬يشكل‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬لمجموعة‭ ‬حاملات‭ ‬طائرات‭ ‬أمريكية‭ ‬بالمنطقة‭ ‭.‬وأشارت صحف تونس إلى قرار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬منع‭ ‬الشركات‭ ‬المنتجة‭ ‬للقاحات‭ ‬المضادة‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬من‭ ‬تصدير‭ ‬اللقاحات‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬دوله‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص‭ ‬مسبق، في وقت حذرت فيه ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬صراع‭ ‬دولي‭ ‬على‭ ‬إمدادات‭ ‬اللقاح‭.‬// انتهى //12:15ت م0042