العويقيلة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، محافظة العويقيلة، ضمن جولاته التفقدية لمراكز وقرى وهجر المحافظة.وفي مستهل الزيارة التقى سموه بمقر الاحتفالات بالمحافظة المسؤولين والقضاة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكرين بالمحافظة، ومشايخ القبائل وجمع من الأهالي الذي أكدوا في كلمة ألقاها نيابة عنهم فرحان بن زقام الثنيان عن سعادة الجميع بزيارة بسمو أمير المنطقة للمحافظة، التي تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعبي، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .وأعرب سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في كلمته عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة العويقيلة, مشيرًا إلى أن جولاته التفقدية تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، لرصد احتياجات المواطنين والمواطنات ودفع عجلة التنمية لتشمل المحافظات كافة، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل والوقوف على شؤون المواطنين، والاطلاع على سير العمل وتلمس احتياجاتهم، مبيناً أن زيارته التفقدية للمحافظة واجب تمليه المسؤولية.ولفت سموه إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها استخدام تطبيق "توكلنا" ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مهيبا بالمواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات العاملة بمنطقة الحدود الشمالية إلى الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن الجهات المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع، منوها بما خصصته القيادة الرشيدة من ميزانيات ضخمة وما اتخذته من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفيروس، وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك.// انتهى //13:24ت م0064