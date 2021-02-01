أبها 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اليوم ، المرحلة الثانية من مبادرة "التمكين الرقمي" من خلال تسليم ٢٩٧٣ جهازًا لوحيًا لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بتعليم المنطقة.وأوضح منسق برنامج "تكافل" بتعليم عسير أحمد العُكاسي، أن البرنامج يأتي بالتنسيق مع مؤسسة " تكافل " الخيرية لدعم الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة لجائحة "كورونا " ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بعد بكل يسر وسهولة وفق الخطط التعليمية المعتمدة.// انتهى //13:27ت م0066