الجزائر 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان رئيس الوزراء عبد العزيز جرّاد عن شروع الجزائر في مفاوضات مع روسيا من أجل توطين إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الجزائر.وتطرقت إلى إعلان الحكومة عن استلام شحنة إضافية من اللقاح البريطاني أمس، داعية المواطنين الراغبين في التطعيم تسجيل أنفسهم لدى الجهات الطبية المختصة، مستبعدة وجود أي خطر على صحتهم.مغاربيا، تناولت صحف الاثنين مستجدات الأوضاع في ليبيا، مخبرة عن إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، عن اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية المشكلين للسلطة التنفيذية التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات العامة والرئاسية في 24 ديسمبر القادم.دوليا، أنبأت عن خروج الآلاف من المتظاهرين الفرنسيين في شوارع العاصمة باريس وغيرها من المدن الفرنسية احتجاجًا على مشروع قانون الأمن الشامل، الذي يقيد تصوير عناصر الشرطة خلال أداء مهامهم، وأيضًا احتجاجًا على القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //13:31ت م0068