السيح 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بمدينة السيح اليوم، رئيس لجنة الخرج الثقافية التابعة للنادي الأدبي بالرياض الدكتور حمدان بن إبراهيم الحارثي وأمين اللجنة عبداللطيف بن محمد المهيني.واستعرض الدكتور الحارثي خلال اللقاء الرؤية المستقبلية للجنة وخطة البرامج الثقافية والأدبية في مدن ومراكز وقرى الخرج.وأثنى محافظ الخرج على ما تقدمه اللجنة من برامج وفعاليات ولقاءات أثرت الحراك الثقافي والأدبي في مدينة السيح وفي مراكز وقرى المحافظة.وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور الحارثي نسخة من التقرير الختامي لبرامج اللجنة لعامي 2019 و 2020م وإصدارين من إصداراته الأدبية وهما كتاب "واحات أربع في ظلال الأدب والفكر والثقافة" وكتاب "فن الرسائل في الأدب السعودي".// انتهى //13:31ت م0069