الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسنظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، ورشة عمل عن بعد بعنـوان "شهادات السايتس الإلكترونية بين الوضع الحالي والمستقبلي لدول مجلس التعاون"، بمشاركة ممثلين من الجهات المعنية بشؤون الحياة الفطرية في الدول الأعضاء.وجرى خلال الورشة استعراض خبرات الدول الأعضاء في ذات المجال، والاطلاع على الوضع الحالي لآلية إصدار الشهادات الإلكترونية الخاصة بطلبات الإتجار بالأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة ضمن ملاحق اتفاقية سايتس، والتعرف على التحديات التي تواجه تطبيق الشهادات الإلكترونية، والحلول المقترحة، ومدى إمكانية تحويل الشهادة الورقية إلى شهادة إلكترونية رقمية.كما ناقشت الورشة إعداد رؤية وخارطة طريق موحدة للوصول إلى آلية موحدة بين دول المجلس لإصدار واعتماد الشهادات الإلكترونية.// انتهى //13:32ت م0070