حائل 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس‎بدأت جامعة حائل اليوم، بالتعاون مع البريد السعودي، ضمن مبادرة "وثيقتك إلى عنوانك الوطني"، بتوصيل وثائق الخريجين والخريجات إلى منازلهم، وذلك استكمالاً لاتفاقية التعاون التي وقعتها الجامعة ممثلة بعمادة القبول والتسجيل مع البريد السعودي.وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة حائل الدكتور عبدالله بن جمعان الزهراني أن المبادرة تخدم ما يقرب من ١٦٤٨ خريجًا وخريجة لهذا الفصل، مشيراً إلى أن وثائق الخريجين سيتم إرسالها إلى العنوان المسجل لدى الخريجين والخريجات.وأكد الدكتور الزهراني أن هذه المبادرة تأتي ضمن حرص الجامعة على التقيد بالتعليمات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وكذلك للتسهيل على الطلبة الخريجين وأولياء الأمور بعدم الحضور إلى الجامعة لاستلام وثائق التخرج.// انتهى //13:34ت م0071