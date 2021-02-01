مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسشارك 214 متطوعًا ومتطوعة في الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة في فعالية " يوم التطوع في الحرم المكي " خلال شهر يناير المنصرم .وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن مجموع الساعات التطوعية وصل إلى ١٢٨٤ساعة باشروا خلالها ١٠٨ بلاغات إسعافية في ساحات المسجد الحرام وأروقته والمسعى وفي مصليات النساء ، منها ١٠٣ بلاغات عن إصابات بسيطه وأمراض مزمنة وحالات إرهاق وانزلاقات تم علاجها في موقعها ،فيما جرى نقل خمس حالات إلى مستوصفات الحرم المكي لتلقي العلاج اللازم .// انتهى //13:38ت م0073