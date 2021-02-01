جيزان 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسرأس وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر بحضور وكيل الإمارة للتنمية الدكتور عيسى بن يحيى البناوي اليوم ، اجتماع تحديث وبناء مؤشرات الأداء للجهات الحكومية بالمنطقة ، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة.وجرى خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بتمكين القطاعات الحكومية في المنطقة من تبني آليات عمل تسهم في رفع معدلات رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية، ورفع الكفاءة والفَاعلية في تنفيذ المبادرات والمشاريع ، عبر اعتماد إجراءات وآليات واضحة تؤدي إلى بيئة عمل متميزة تسهم في تنمية المنطقة ، من خلال تفعيل دور الإمارة والجهات ذات العلاقة في مجالات الحوكمة والتحفيز والتمكين والمساءلة وفق النظام.//انتهى//13:46ت م0076