عام / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس زيمبابوي في وفاة شقيقته
الاثنين 1442/6/19 هـ الموافق 2021/02/01 م واس
الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، في وفاة شقيقته، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقال الملك المفدى: " تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة شقيقتكم جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
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