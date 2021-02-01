الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، في وفاة شقيقته جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقال سمو ولي العهد: " تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة شقيقتكم جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي مكروه".// انتهى //14:43ت م0094