إسلام آباد 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسأصيب جنديان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكباً عسكرياً في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن الموكب العسكري كان متجهاً نحو بلدة "رزمك" في وزيرستان وتعرض لانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على قارعة الطريق، ما أدى إلى تضرر العديد من السيارات العسكرية وإصابة جنديين، مشيرة إلى أنه تم نقل الجنديين المصابين بطائرة مروحية إلى المستشفى العسكري في "ميرانشاه" كبرى مدن شمال وزيرستان لتلقي العلاج.ولفتت النظر إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وشنت عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن العناصر التي زرعت العبوة الناسفة، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.// انتهى //14:47ت م0096