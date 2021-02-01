القاهرة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسيبحث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي مع قيادات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف آفاق جديدة للتعاون بين الاتحاد والبرلمان العربي وإقامة نوع من الشراكة المؤسسية بين الجانبين، يتم في إطارها تبادل الخبرات والاستفادة من البرامج والأنشطة المختلفة التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تتقاطع مع القضايا محل اهتمام الدول العربية.وأكد العسومي في بيان له اليوم حرص البرلمان العربي على تفعيل دور الدبلوماسية العربية وتطوير علاقاته مع المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية التي يمكن من خلالها حشد الدعم الدولي اللازم للدفاع عن القضايا العربية وتعزيز مصالح الشعوب العربية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذلك دعم وحماية حقوق الإنسان.// انتهى //14:49ت م0098