الدمام 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ فهد المهيريس بمناسبة تكليفه مديراً للفرع .وأكد سموه أهمية ضبط الفتوى والعمل على نشر ثقافة الاعتدال والوسطية التي يحثنا عليها ديننا الحنيف، منوهاً بجهود الرئاسة في توعية المجتمع والإجابة على تساؤلاتهم التي تهم دينهم ودنياهم.// انتهى//14:53ت م0100