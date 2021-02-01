القاهرة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسبدأت اليوم "حضوريا" أعمال الاجتماع التاسع للتعاون العام بين الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة كل من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، ومشاركة أعضاء الوفدين من الجانبين، وذلك لمناقشة القضايا الخاصة بالتعاون والشراكة بين الجانبين.وعقد الجانبان قبيل الاجتماع بمقر الجامعة العربية محادثات ثنائية تناولت مجمل تطورات الأوضاع العربية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بمسار الشراكة العربية الأفريقية والأمور المتعلقة بمتابعة مقررات القمم العربية الأفريقية السابقة.ويمثل هذا الاجتماع أعلى آلية للتنسيق بين المنظمتين كونه يؤسس لمزيد من التعاون والنشاط التكاملي فيما بينهما دعماً للأولويات المشتركة وخدمةً لمصالح الدول والشعوب العربية والأفريقية.وأكد الأمين العام للجامعة في كلمته خلال الاجتماع اعتزاز الجامعة بالعلاقة التاريخية التي تجمع بين العالم العربي وأفريقيا، وبأوجه التعاون المتعددة والتكاملية التي تربط بين الجامعة والاتحاد الإفريقي، وهو التزام مشترك ومتبادل يسهم كثيراً في فتح مزيد من مجالات التعاون بين المنظمتين، خاصة في ظل التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة العربية والأفريقية، وحالة الاضطراب التي باتت تميز المشهد الدولي.ونبه "أبو الغيط" إلى أهمية مضاعفة الجهود والتعاون المؤسسي في سبيل إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في إقليمينا، وهو الأمر الذي يتطلب أولاً تعزيز عملنا المشترك، ونشاطنا التكاملي، لتسوية النزاعات والأزمات الواقعة في فضائنا العربي الأفريقي المشترك.ورحب "أبو الغيط "بالحوار الذي بدأ بين الأمانة العامة للجامعة والمفوضية حول تبادل المعلومات والدروس المستفادة في التعامل مع جائحة كورونا، وهو مجال جديد ومهم يثبت أهمية العمل المشترك بين المنظمتين، ويظهر فوائد التعاون المتناسق فيما بينهما للتصدي للتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي خلفتها الجائحة.// انتهى //14:54ت م0101