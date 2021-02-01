المنامة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسأدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، وتمنياتها للشفاء العاجل لجميع المصابين، مجددةً موقف مملكة البحرين الثابت المناهض بشدة للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.// انتهى //14:57ت م0102