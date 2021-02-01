نجران 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسالتقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران،في مجلسه الأسبوعي "الإثنينية" في الإمارة اليوم، بمسؤولي الجهات المعنية بالشؤون الزراعية بالمنطقة ،وعدداً من المزارعين.ونوه سموه بالدعم السخي من القيادة الحكيمة - أيدها الله- للقطاع الزراعي، والمتمثل في الأوامر والموافقات الكريمة بدعم صندوق التنمية الزراعية، وتحفيز المزارعين ، مؤكداً أهمية قطاع الزراعة ضمن إستراتجية رؤية المملكة 2030،أحد المرتكزات في اقتصادنا الوطني التي تسعى إلى تعزيز دور المزارعين ومساهمتهم في رفع الناتج المحلي الزراعي وزيادة الاستثمار الزراعي في مناطق المملكة كافة ومنها منطقة نجران التي ستشهد الأسبوع الجاري افتتاح المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي بالمنطقة، ليكون واجهة اقتصادية جاذبة، تضاف إلى المجالات الأخرى الاستثمارية التي تتميز بها المنطقة، كقطاع التعدين.وحثّ المسؤولين والمعنيين بالزراعة، والمجتمع على دعم برامج التشجير في المتنزهات الطبيعية، والمواقع العامة والخاصة، والتركيز على غرس النباتات البرية والمحلية، وزيادة غرس فسائل النخيل لإنتاج أنواع التمور كالبياض والمواكيل التي تتميز بها المنطقة.// انتهى //15:16ت م0104