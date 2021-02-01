الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسأقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بمدينة الرياض اليوم ، محاضرة بعنوان "الإرهاب بين الفكر والمعتقد" قدمها ممثل المملكة العربية السعودية في المجال الفكري الدكتور زايد الحارثي، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف، وذلك في إطار البرامج والمحاضرات التي ينفذها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.وأوضح الدكتور الحارثي، أن التفريق بين الفكر والمعتقد أمر مهم تُبنى عليه الخطط والبرامج والإستراتيجيات لمواجهة آفة الإرهاب، والوقاية من هذه الظاهرة المدمرة للأفراد والمجتمعات، مؤكدًا الاستفادة من جميع التخصصات والخبرات العالمية التي تؤسس لمدخل شامل وعالمي لظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف بعيدًا عن الانفراد والتعصب.// انتهى //15:19ت م0105