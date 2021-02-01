الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واستنظم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين , ملتقى علميا "عن بُعد" تحت عنوان " المعلم وديناميكية التطورالمهني".وسيتناول الملتقى عدة محاور يناقشها نخبة من المتخصصين في المجال التربوي، حيث سيطرح في يومه الأول محوري: المعلم والمنهج الرقمي، والرخصة المهنية للمعلم، فيما سيتطرق في اليوم الثاني محوري: الخبرات الميدانية في برامج إعداد المعلم، ودمج القيم في التدريس.ويصاحب الملتقى إقامة أربع ورش عمل وهي: ورشة تطبيقات تقنية في الإدارة الصفية، وورشة متعة التعلم، وورشة التربية الفنية القائمة على القيم الاجتماعية، وورشة Motivation & Engagement of Online Learners.من جانبها أوضحت عميدة كلية التربية الدكتورة حصة الشايع أنّ الملتقى يهدف إلى تقديم رؤى جديدة في برامج إعداد المعلم وتطويره، ورصد التحديات المعاصرة التي تواجه المعلم في الممارسات التدريبية، وتفعيل دور البحث العلمي في تطوير الأداء التربوي والتعليمي للمعلم، مستهدفًا معلمي التعليم العام، وأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات، وطلاب كليات التربية.ويأتي ملتقى المعلم وديناميكية التطور المهني ضمن مساعي كلية التربية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتطوير الميدان التربوي والإسهام في تطوير أداء المعلمين وتمكينهم تربويًاومهنيًا، وللتسجيل في الملتقى عبر الرابط :https://cutt.us/qHuxB.//انتهى//15:23ت م0106