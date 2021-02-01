القاهرة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسأعربت جامعة الدول العربية عن تقديرها لجهود الدول العربية التي بادرت بوضع خطط وطنية ومحلية وإستراتيجيات وسياسات متكاملة للتصدي لانتشار جائحة كورونا والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية والنفسية السلبية، خاصة على المرأة والفتاة والأطفال والعائلة بصفة عامة.وأشادت الجامعة في بيان لها اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العربية، الذي يصادف الأول من فبراير من كل عام، بما قدمته المرأة العربية من أدوار استثنائية خلال تلك الأزمة، خاصة أن النساء تشكل ما يقرب من 70% من الأطقم الطبية والتمريض بناء على الإحصاءات الدولية الأخيرة التي تواجه الجائحة، إلى جانب المرأة العاملة والمعيلة التي كانت في الصفوف الأمامية لمواجهة ومكافحة فيروس كورونا وحماية أسرهن.وأشارت الجامعة إلى أن يوم المرأة العربية يعد مناسبة سنوية لتجديد الالتزام على متابعة مسيرة النهوض بأوضاع النساء في المنطقة العربية، والإشادة بما حققته المرأة العربية من مكاسب في سبيل تحقيق المساواة.وجددت الجامعة العربية، التزامها ببذل الجهود والتعاون مع جميع الدول الأعضاء، سعيًا للارتقاء بأوضاع النساء في المنطقة العربية، وعلى المضي قدما في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام لضمان حياة كريمة وآمنة للنساء في المنطقة العربية، ينعمن فيها بكامل حقوقهن الإنسانية في وطننا العربي.// انتهى //16:15ت م0133