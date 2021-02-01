الدمام 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسالتقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم, رئيس المجلس البلدي لمحافظة الجبيل فهد المسحل وأعضاء المجلس، بحضور وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد بن أحمد شويل، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، ورئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، وذلك في مقر الأمانة بالدمام.واطلع معاليه على إنجازات المجلس، واستمع إلى مقترحات رئيس وأعضاء المجلس والرؤى المستقبلية، مؤكدًا أن المجلس شريك أساسي مع البلدية في التنمية، من خلال تبادل الأفكار وطرح الرؤى وبلورتها لتظهر في النهاية بصورة متكاملة تخدم جميع فئات المجتمع وتحقق التطلعات التي يصبو إليها المجتمع، وخاصة فيما يتعلق بتنمية المدن، مع التركيز على برامج أنسنة المدن التي تتوافق مع برامج جودة الحياة.ونوه بما تشهده محافظة الجبيل من نمو عمراني وتنمية مستدامة، مؤكدًا أن الأمانة ممثلة ببلدية محافظة الجبيل ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الأمانة من الحكومة الرشيدة.واستعرض المسحل خلال اللقاء بعض المشاريع التي تختص بالفرص الاستثمارية بالمحافظة، التي من شأنها تطوير المرافق السياحية والترفيهية، التي تتوافق مع برامج جودة الحياة، وتسهم في خلق فرص استثمارية تعزز من مكانة المحافظة من البرامج السياحية.كما استعرض المشاريع التنموية الجاري تنفيذها والمستقبلية التي تنفذها بلدية محافظة الجبيل، وتخدم المحافظة والمراكز التابعة لها، ومن ضمنها مشروع إنشاء محطة وخطوط الفائض البحري ببلدية محافظة الجبيل (مبادرة السيول) حيث يجري الآن تنفيذ محطة تصريف مياه الأمطار التي تحتوي على 6 مضخات كل منها سعة 2500 لتر/ثانية، و2 خط ضخ كل منها بقطر 1600 ملم وطول 2كم، وبلغت نسبة إنجازه (40%)، كما يعمل على مشروع شبكات تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية (شبكات) بحي الروضة بالجبيل وطريق الملك عبد العزيز، حيث بلغت نسبة إنجازه (38%).ومن المشاريع المستعرضة ويجري تنفيذها حاليًا, مشروع تطوير تقاطعات طريق المدينة المنورة (مبادرة أنسنة المدن) الذي يشمل تطوير وتحسين تقاطع طريق المدينة المنورة مع طريق الجبيل الدمام السريع من أعمال أرصفة وتكسيات حجرية وأعمال حدائق وتشجير وشبكات ري وأعمال إنارة ديكورية وبلغت نسبة إنجازه (89%)، وكذلك مشروع تطوير طريق الملك عبد العزيز بمحافظة الجبيل (مبادرة أنسنة المدن) ويشمل أعمال مدنية وحدائق وتشجير وإنارة وبلغت نسبة إنجازه (12%)، إضافة إلى مشروع إنشاء مبنى بلدية فرعي بضاحية الملك فهد بالجبيل (مبادرة المباني والمرافق) وبلغت نسبة إنجازه (39%).// انتهى //16:16ت م0135