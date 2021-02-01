الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واساستقبلت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة 110 طلبات للمشاركة في فعاليات الدورة الـ25 للجائزة وذلك من مختلف الأفراد والجهات في مناطق المملكة، منهم 12 متقدمًا من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.وأوضح الأمين العام للجائزة عبد العزيز السبيهين أن اللجنة الفنية للجائزة عقدت اجتماعًا حضره الأمين العام مدير الإدارة الفنية للجمعية الدكتور محمد فراج ومساعد أمين عام الجائزة وليد المطيري وذلك لمناقشة مراحل الاستعداد للتصفيات بين المتقدمين للمشاركة في الفعاليات، مشيرًا إلى أن آخر موعد لقبول الطلبات للمشاركة كان يوم 15/ 6 / 1442هـ. الموافق 28 /1/ 2021م، وبناء على ذلك أغلق باب قبول الطلبات الجديدة.وبين أن توجيهات سمو راعي الجائزة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، تؤكد على العمل على توفير جميع الإمكانات بما يتناسب وحضورها المتميز وما حققته من نجاحات على الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك امتدادًا لما حظيت به من إقبال مميز من إدارات التعليم وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومؤسسات رعاية ذوي الإعاقة في جميع مناطق المملكة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يؤكد تحقيق برنامج الجائزة لأهدافه التربوية والتأهيلية بشكل متنامي، وذلك منذ الدورة الأولى للجائزة عام 1417هـ.وأشاد السبيهين برعاية ودعم الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز للجائزة معنويًا وماديًا منذ انطلاقتها، حيث بادر بإنشاء هذه الجائزة وتمويل جميع نفقاتها ابتغاء مرضاة الله تعالى في رعاية تلك الفئة الغالية من الأبناء بتهيئة بيئة محفزة لحفظ كتاب الله الكريم، حرصًا من سموه على تنشئة هؤلاء الأطفال على المبادئ والأخلاق الإسلامية الصحيحة، ولغرس الإيمان والسكينة والاستقرار في نفوسهم.// انتهى //16:17ت م0136