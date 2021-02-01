الأحساء 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسالتقى معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أمس, بوفد من جون هوبكنز للرعاية الصحية برئاسة الرئيس التنفيذي الدكتور مايكل ولش، بحضور عمداء الكليات الصحية وعدد من المسؤولين.وتم خلال اللقاء تقديم عدد من العروض للتعريف بإمكانات الطرفين، ومناقشة عدد من المحاور المشتركة التي تعزز التعاون بين الكليات الصحية في الجامعة وجون هوبكنز للرعاية الصحية، حيث يمثل مجال الصحة أحد أبرز مجالات هوية جامعة الملك فيصل المؤسسية المتطلعة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.وتناول اللقاء الاستعانة بالخبرات، والتدريب، والأبحاث، والتقنيات الرقمية لتوسيع نطاق تغطية وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، واتفق الطرفان على دعم استمرارية تطوير هذا التعاون بين الطرفين.// انتهى //16:18ت م0137