القاهرة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسشهدت تعاملات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم انتعاشاً لتقترب مؤشراتها لأعلى مستوياتها في 13 شهرا، منذ ديسمبر2019، بدعم من مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر6 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 9ر702 مليار جنيه، وبذلك يقترب من أعلى مستوياته في نهاية ديسمبر 2019 والتي سجل فيها مستوى 3ر708 مليارات جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 6ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 37ر0% ليبلغ مستوى 34ر11589 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 33ر1% ليبلغ مستوى 05ر2387 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا نحو 18ر1% إلى قيمته ليبلغ مستوى 02ر3413 نقطة.// انتهى //16:19ت م0138