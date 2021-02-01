بغداد 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 620620 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13057, فيما تم تسجيل 1255 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 593384 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 14179, منهم 198 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //16:22ت م0139